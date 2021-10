Ligue 1: le PSG battu à Guingamp, 3e match d'affilée sans victoire

Salibur (66e) et De Pauw (70e), avant la réduction du score de Cavani (80e), ont matérialisé la défaite des Parisiens, qui restaient sur un revers et un nul en championnat (3-0 à Montpellier et 2-2 face à Nice). Dimanche, Nice et Monaco ont l'occasion, en cas de succès, de reléguer le PSG à respectivement 7 et 6 points.

Résultats de la 18e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Angers - Nantes 0 - 2

samedi

Guingamp - Paris SG 2 - 1

(20h00) Rennes - Bastia

Toulouse - Nancy

Lorient - Saint-Etienne

Montpellier - Bordeaux

dimanche

(14h30) Caen - Metz

(15h00) Nice - Dijon

(17h00) Marseille - Lille

(20h45) Monaco - Lyon

