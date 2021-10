Potigny. Calvados. Trois mois de prison ferme pour violences conjugales

De juillet à septembre 2016, à Potigny, au sud de Caen (Calvados) un homme s'est rendu coupable de violences envers sa compagne. Il a comparu le mercredi 14 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour répondre de ces délits.

Frappée à la tête avec un robinet

En septembre 2016, les gendarmes sont appelés à Potigny, au sud de Caen (Calvados), dans une famille de quatre enfants pour un différend familial. En arrivant ils trouvent une femme avec de grosses blessures à la tête et au front. Elle explique qu'ayant reproché à son mari d'avoir bu, celui-ci s'est énervé. Se lavant les mains, le robinet s'est cassé et il l'a violemment frappée avec. L'homme minimise les faits, affirmant que c'est elle qui a un problème d'alcool. Quant à lui, il consomme chaque jour "comme tout le monde" et n'est pas quelqu'un de violent.

Six mois de prison ferme requis

La procureure requiert à l'encontre du prévenu six mois de prison ferme. "Votre femme ne vous accable pas, loin de là, elle a peur de vous. Elle craint, si elle part, de perdre ses enfants comme vous l'en avez menacée. Vous faites également subir des violences à vos enfants, ils ont de la peur dans le regard."

Nicolas Leheron écope de 12 mois de prison dont 3 mois ferme aménageables, avec obligation de soins et interdiction de fréquenter les débits de boissons. La présidente le prévient: "A la moindre violence c'est une comparution immédiate! Sachez-le!"

