Ligue 1: plus de joker pour Paris, Nice veut se mettre au chaud

Pour les leaders niçois l'équation est claire. S'ils battent Dijon et si d'aventure Monaco s'inclinait contre les Lyonnais dimanche soir, les Aiglons seront assurés de terminer champions d'automne.

. Le PSG retrouve Kombouaré

Ce sont des retrouvailles, enfin pas tout à fait... L'entraîneur de Guingamp, Antoine Kombouaré a dirigé le PSG de 2009 à 2011. Mais c'était à une toute autre époque, il y a une éternité, sans les Thiago Silva, Cavani, Di Maria et autres vedettes recrutées à prix d'or par les investisseurs qataris. Kombouaré reconnaîtra tout de même quelques rares visages, comme Blaise Matuidi, devenu depuis un des hommes forts du club, ou Alphonse Aréola, formé au club.

A l'image de ses coéquipiers, Aréola n'est pas au mieux actuellement. Le PSG est un peu lâché en championnat, à quatre points de Nice et trois de Monaco et a l'obligation de bien négocier ses deux derniers matches en 2016 pour ne pas se faire distancer. Ce déplacement à Guingamp, qui ressemblait à une formalité avant le début de la saison, devient donc crucial. D'autant que les Bretons, éternels surprises du championnat, sont en forme. Ils sont 6e au classement avant cette 18e journée et viennent de sortir Lyon en 8e de finale de Coupe de la Ligue, aux tirs au but.

. Nice, un automne en tête ?

Les Niçois vont-ils finir par flancher ? Des ratés, ils en ont connu certes, mais si peu en Ligue 1. Après une campagne d'Europa League manquée, l'équipe de Lucien Favre vient d'être éliminée par Bordeaux en Coupe de la Ligue. Mais en championnat, le leader poursuit sa route imperturbablement. Il n'est tombé qu'une fois, à Caen, 1-0, lors de la 12e journée début novembre.

Dimanche, Nice reçoit Dijon seulement 17e avant cette journée et a priori plutôt prenable sur le papier. Et la vedette italienne, Mario Balotelli, est en train de monter en puissance, depuis sa blessure au mollet. Après une entrée sans grand relief lors du nul contre le PSG (2-2), il a disputé l'intégralité de la rencontre contre Bordeaux en Coupe, et a marqué sur penalty, sans permettre cependant aux Niçois d'éviter l'élimination.

. Monaco, l'abonné des festivals

Face à Lyon, Monaco est-il capable d'offrir un nouveau festival, à l'image de ses prestations étincelantes ces dernières semaines ? Dernière performance en date, 7-0 contre Rennes, en 8e de finale de Coupe de la Ligue. "C'est la première fois de ma carrière que mon équipe marque autant de buts", a témoigné Leonardo Jardim après la rencontre.

Malgré les bons matches de Mathieu Valbuena, Lyon enchaîne de son côté les performances en dent de scie. Les Lyonnais sont sortis très frustrés de leur élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp, dans une compétition qui était pourtant un des objectifs de leur saison, avec la finale à domicile.

En championnat, ils ont gagné un peu miraculeusement contre Rennes dimanche dernier, grâce à un but de Valbuena.

Dans les autres rencontres du week-end, il y a le match de deux équipes éliminées en Coupe de la Ligue cette semaine mais en phase de redressement en championnat: Marseille et Lille, au Vélodrome.

L'OM reste sur deux victoires consécutives en L1, ce qui n'était plus arrivé depuis mai. Les Lillois ont enchaîné trois succès de rang, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur intérimaire Patrick Collot.

Selon les estimations du journal L'Equipe, il est pourtant l'entraîneur le moins bien rémunéré du championnat avec 15.000 euros mensuels bruts, loin des 420.000 d'Unai Emery, l'entraîneur du PSG.

Vendredi:

Angers - Nantes 0 - 2

Samedi:

(17h00) Guingamp - Paris SG

(20h00) Rennes - Bastia

Toulouse - Nancy

Lorient - Saint-Etienne

Montpellier - Bordeaux

Caen - Metz

Dimanche:

(15h00) Nice - Dijon

(17h00) Marseille - Lille

(20h45) Monaco - Lyon

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: le PSG profite du premier faux pas niçois

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue 1: un match à trois jusqu'à la trêve?

Ligue 1: Paris et Monaco, une histoire de prises de tête

Ligue 1: Monaco freiné par les Verts, de l'oxygène pour Lyon et Genesio