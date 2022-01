Encore de la neige

Encore et toujours de la neige, qui est tombée cette fin de nuit sur toute notre région ? au dernier pointage à 8h30, on relève :

4 à 10cm tombés ce matin sur le Bocage

7 à 10cm sur les plaines d?Alençon et d?Argentan

10cm dans les Pays d?Auge et d?Ouche

Et désormais jusqu?à 15cm tombés ce matin sur le Perche...



Du coup, des conditions de circulation délicates ce matin sur les plus grandes routes ornaises ? conditions qualifiées de difficiles sur le réseau secondaire.

Le verglas s?ajoute à la neige ? malgré le travail des chasse neige et des saleuses depuis 3h ce matin?



Ce matin : la circulation des PL est interdite sur la RN 12 entre Alençon et le département des Yvelines : la gendarmerie stocke les camions.

Toujours sur la Nationale 12, dans l?autre sens: un PL s?est mis en travers : nationale coupée, dans le sens Mortagne vers Alençon, à hauteur du Mêle Sur Sarthe.

La circulation des PL de + de 7t5 est interdite ce matin dans le département du Calvados.

Il n?y a pas de bus interurbain Cap Orne ce matin dans l?Orne.

Pas de bus urbains, non plus, à Flers.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire