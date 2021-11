Opérette. Dédé: un vaudeville désopilant!

Grand succès des années 1920, l'opérette swing et jazz Dédé d'Henri Christiné, dirigé et mise en scène par Denis Mignien et Guillaume Paire, regorge de situations cocasses et de quiproquos inattendus: un spectacle truculent à découvrir mardi 27 et mercredi 28 décembre 2016 sur la scène du théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).