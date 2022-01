Situation à la mi-journée

La neige s'est à nouveau attardée sur notre région ? cette fin de nuit, il en est tombé :

4 à 10cm sur le Bocage

7 à 10cm sur les plaines d?Alençon et d?Argentan

10cm dans les Pays d?Auge et d?Ouche

Jusqu?à 15cm sur le Perche...

La hauteur de neige cumulée depuis le début du week-end atteint 40cm sur le secteur de Bernay !

?et il neigeait toujours, ce midi, sur les secteurs de Gacé, Ste Gauburge et de Tourouvre?



Conséquence :

Des conditions de circulation bien difficiles, même si chasse neige et saleuses sont entrés en service dès 3h ce matin?



Tout d?abord, dans l?Orne, les poids lourds ont été stockés: sur la route nationale 12 dans le sens province/Paris? entre Alençon et les Yvelines?

?mais c?est alors que sur cette Nationale 12 : un camion s?est mis en travers dans l?autre sens? de Mortagne vers Alençon, à hauteur du Mêle Sur Sarthe?



... du coup, le préfet a interdit toute circulation des camions de plus de 7t5 sur toutes les routes de l?Orne :

Une centaine de Poids Lourds sont actuellement stockés sur la nationale 12 entre Alençon et Mortagne ? d?autres à Pacé ? d?autres encore sont stockés sur la départementale 958 à Ronai, entre Argentan et Falaise?



La circulation des poids lourds est également actuellement interdite :

-dans le Calvados,

-dans la Manche sur la Nat 174

-dans l?Eure y compris sur la Nationale 12 (circulation autorisée dans l?Eure sur les autres routes nationales et sur les autoroutes) ?

-poids lourds interdits dans l?Eure et Loir (sauf sur les nationales et les autoroutes)



Les transports collectifs de personnes, autrement dits les autocars sont également interdits de circuler dans l?Orne, à de rares exceptions près, notamment sur les secteurs urbains d?Alençon, Flers, Argentan et Bagnoles.



En revanche, retour à la normale en cette fin de matinée, sur les bus de la Mayenne.



Ca roule, en ce moment, sur le réseau routier principal de l?Orne ? ainsi que sur la voie de droite de l?autoroute A28 Alençon/ Rouen ? circulation difficile sur la voie de gauche de la même A28.

La circulation est délicate sur les axes routiers un peu moins importants .. .

C?est carrément difficile voir impossible sur les routes de campagne, notamment sur le secteur de Bellême?



En fin de matinée: l?Orne, le Calvados, la Manche, l?Eure, l?Eure et Loir étaient toujours en vigilance orange. Heureusement, pour l?instant, pas d?accident grave à déplorer?



Ce midi, il fait toujours entre 0 et 1° ? mais cet après-midi, la situation doit s?améliorer au fil des heures, avec la remontée des températures.

...mais on craint du verglas pour demain matin?



?16.000 foyers ont été privés d?électricité ce week-end dans plusieurs départements, dont 4000 dans l?Orne ? 6500 dans celui de l?Eure? des câbles électriques sont n?ont pas résisté aux chutes d?arbres ?

Dans l?Orne ce midi, toutes les pannes ont été réparées sur le réseau Moyenne Tension : dernière réparation en date sur le secteur de Flers ?

En revanche il reste encore à cette heure-ci environ 300 foyers qui ne sont pas alimentés, en raison d?incidents sur le réseau Basse-Tension ? et les équipes d?ERDF ? avec qui j?étais en ligne il y a quelques minutes ? ont énormément de mal à circuler pour se rendre sur ces tronçons de lignes à réparer ...

?Si tout se passe comme prévu : tous les clients d?ERDF devraient être à nouveau raccordés d?ici ce soir?

1800 foyers sont toujours privés d?électricité ce matin dans l?Eure, notamment autour de Bernay : là aussi : le retour à la normale est annoncé pour ce soir.

