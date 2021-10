Pollution: circulation alternée vendredi à Paris et en proche banlieue

Vendredi, seuls les véhicules dont le numéro sur la plaque d'immatriculation est pair pourront circuler, ainsi que ceux qui font du covoiturage ou bénéficient d'une des nombreuses dérogations, a précisé Marc Meunier, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et "on s'attend à une dégradation samedi", a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI.

Pollution: 3e jour de circulation alternée en région parisienne

Pollution à Grenoble: une voiture sur quatre au garage mardi

Pollution: Lyon expérimente à son tour la circulation alternée

Pollution: après Paris, circulation alternée à Lyon

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris au 16 janvier