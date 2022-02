La météo du réveillon de Noël

CE JEUDI APRES MIDI :

Le ciel est chargé, toutefois il est lumineux sur une grande partie de l'Orne.

Toutefois sur le nord du Bocage, poussés par un vent de nord-est, les nuages sont plus sombres et menaçants. Ils peuvent alors laisser échapper quelques flocons de neige, parfois mêlés de gouttes de pluie.

Le vent modéré à assez fort de nord-est souffle en fortes rafales atteignant ou dépassant 50 à 60 km/h et renforce l'impression de froid humide.

Les températures ne dépassent pas 1 à 2 degrés.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

Dans le courant persistant qui s'oriente au nord, les averses qui se forment sur la Manche rentrent mieux dans notre département.

Il faut craindre le passage d'averses de neige plus marquées, en particulier du Nord Bocage au Pays d'Auge. Ces averses ont tendance à se dissiper au fur et à mesure de leur progression vers le sud du département.

La campagne ornaise pourrait de nouveau blanchir par place et sur le nord du Bocage la couche de neige fraîche pourrait approcher les 4 à 5 cm, voire localement plus sous les averses persistantes. Le vent de nord faiblit progressivement mais reste soutenu.

Les températures minimales sont voisines de 0 à -1 degré.



DEMAIN, VENDREDI 24 DÉCEMBRE :

Dans le rapide et froid courant de nord, les nuages se succèdent dans un ciel changeant où le soleil fait quelques belles apparitions.

Ces nuages donnent des averses de neige ou pluie et neige mêlées, averses qui se raréfient par rapport à la nuit mais toujours plus fréquentes du Bocage au Pays d'Auge et qui continuent d'intéresser localement l'Orne dans la nuit du réveillon.

Le vent de nord demeure bien senti avec quelques petites rafales. Les températures restent basses, toujours proches de 1 à 2 degrés au c?ur de l'après-midi !

