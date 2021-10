La météo de Noël en Basse-Normandie

A priori cette année 2011, pour Noël, nous ne ferons pas de bonhomme de neige en Normandie. Nous pourrons nous réchaufer au coin du feu et au pied du sapin illuminé, mais sans apercevoir à travers les fenêtres les "mythiques" flocons"...

Le temps sera clément et extrêmement doux pour la saison.

Voici quelques prévisions météo :

Vendredi 23 décembre

Le ciel devrait être sombre et couvert sur l'ensemble de la Basse-Normandie, dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Quelques pluies peuvent intervenir l'après-midi dans la région de Cherbourg et de Barneville-Carteret.

Les températures se tiendront entre 8° à 13 degrés.

Samedi 24 décembre

De la brume et des bancs de brouillard devraient être présents sur l'ensemble de la région le matin excepté sur le nord Cotentin où le temps sera variable avec une possibilité d'éclaircies. Soyez prudents sur les routes. L'après-midi, temps variable sur l'emsemble des trois départements.

Les températures s'écheloneront de 2° à 11°. Minimales de 2° pour la région de Domfront, 4° pour Avranches. 4° pour Caen. 8° pour Cherbourg. Les maximales toujours à cherbourg autour de 11°

Dimanche 25 décembre

Laournée de dimanche sera couverte un peu partout, avec la présence de brume et bancs de brouillard en particulier dans l'Orne.

Les températures : 8° à 11° pour la partie nord de la Basse-Normandie. 0° à 7° pour la partie sud. Les routes peuvent glisser.

Durant le week-end, comme tous les jours de l'année, Tendance Ouest ne sera pas en vacances.

Beau week-end de Noël à tous.

