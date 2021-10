Les fans plongent dans le noir pour voir le nouveau "Star Wars"

"Je regarde les Star Wars depuis que je suis petit, et je m'attends à en voir un bon", confie David Dambreville, 30 ans, venu voir le film à la première séance de 09H45 au cinéma UGC des Halles à Paris, l'un des plus importants de France.

"Je suis curieux et excité", renchérit François Tastete, 25 ans, venu avec des amis dans le même cinéma, où la salle de 485 places n'était qu'aux trois quarts pleine. "C'est un +spin off+, mais l'univers est toujours sympathique à regarder et c'est mythique".

Des milliers de fans ont afflué dès le matin dans les salles, appâtés par le buzz orchestré par Disney autour de ce premier épisode dérivé de l'épopée ("spin off"), qui a cependant suscité moins d'attente et d'excitation que le précédent.

"Rogue One" est sorti mercredi en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse francophone, Suède, Norvège, Finlande, Danemark... Jeudi ce sera au tour du Royaume-Uni et de l'Allemagne notamment puis vendredi des Etats-Unis. Réalisé par le Britannique Gareth Edwards ("Godzilla"), le film se déroule juste avant le premier épisode de "Star Wars" sorti en 1977, "Un nouvel espoir". Mais les personnages légendaires de l'épopée - le chevalier Jedi Luke Skywalker, le contrebandier Han Solo et la Princesse Leïa - en sont cette fois-ci absents.

Le film met en scène de nouveaux héros, emmenés par Jyn Erso, une jeune femme insoumise interprétée par la Britannique Felicity Jones ("Une merveilleuse histoire du temps").

Fille de Galen Erso (Mads Mikkelsen), un scientifique enrôlé de force par l'Empire, elle va se retrouver à la tête d'une mission de l'Alliance Rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile noire, arme de destruction ultime redoutée par les rebelles.

Parmi les vedettes de ce film au casting multiculturel - avec notamment le Mexicain Diego Luna ou les Chinois Jiang Wen et Donnie Yen - figure aussi l'acteur américain oscarisé Forest Whitaker, dans le rôle du hors-la-loi Saw Gerrera.

- Des critiques divisés -

Ingrédient classique de "Star Wars", le film contient aussi un nouveau robot, le sympathique K-2SO, dans un film qui devrait plaire aux fans sans non plus révolutionner le genre.

Sa réalisation se veut en tout cas plus réaliste que celle des précédents volets, avec une attention particulière portée aux scènes de batailles.

Les critiques, elles, étaient très partagées. "Le pari est réussi" pour le quotidien français Le Figaro, le film "en met plein les yeux" pour Le Parisien, "Rogue One c'est 2 heures 13 d'action dans l'espace terriblement divertissantes" pour le quotidien suédois Svenska Dagbladet, tandis que pour Le britannique The Guardian, c'est "une aventure excitante, bon enfant et agréable", mais "déjà vue".

Pour le quotidien français Libération, le film "peine à se détacher de la saga iconique" pour Le Monde, il a "un goût funèbre et mercantile", et pour le New York Times, c'est "un film totalement médiocre".

Il y a un an, la sortie du "Réveil de la Force", précédent épisode de l'épopée, avait créé l'événement à travers le monde, dix ans après le dernier film de l'univers "Star Wars". Septième film de la saga, il avait recueilli plus de 2 milliards de dollars au box-office dans le monde.

En France, il avait réuni 10,5 millions de spectateurs, devenant le plus gros succès de l'année en salles tous films confondus.

Disney continue de voir les choses en grand pour la saga créée par George Lucas, dont il a racheté les droits en 2012 pour 4 milliards de dollars.

Le géant du divertissement a prévu de sortir un "Star Wars" par an. La suite du "Réveil de la Force" est promise pour l'an prochain.

