foi. Une crèche vivante à Caen le 17 décembre

C'est la cinquième année que la crèche vivante se produit dans la ville de Caen (Calvados), un événement qui "mobilise toutes les générations pour donner du sens à Noël, déclare le Père Laurent Berthout. Nous voulons partager simplement au coeur de la ville ce qui nous fait vivre: la joie d'accueillir Dieu parmi nous à Noël." Cette année, le rendez-vous aura lieu le samedi 17 décembre 2016.

Visages de la foi

Avant chaque représentation, un cortège avec des bergers (auxquels les enfants peuvent tous se joindre), Marie sur son âne et des musiciens partira de la place Bouchard pour déambuler dans les rues. À 19h, une chorale présentera des chants scouts. Une occasion de présenter "un visage jeune, souriant et chaleureux des jeunes croyants d'aujourd'hui, souligne le Père Laurent Berthout. Les jeunes croyants sont animés par le désir de témoigner d'une foi joyeuse, intelligente, généreuse et vraie, celle qui construit des ponts entre les hommes." Le spectacle se clôt sur un goûter convivial ouvert à tous.

Pratique. Samedi 17 décembre à 16h, 17h et 18h place Bouchard, à Caen. Gratuit.

