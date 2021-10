Sotteville-lès-Rouen. En Normandie, un parrainage civil pour une famille menacée d'expulsion

Avril 2016 : lorsque l'assistante sociale du collège de Jean Zay à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) alerte ses collègues enseignants que les parents de Misha Tamoyan, élève de 3e et originaire d'Arménie, ont reçu une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), l'émotion se fait ressentir.

À tout prix éviter l'expulsion

Un Comité de soutien se crée dans l'urgence et multiplie les actions pour éviter l'expulsion de cette famille de 3 enfants de 14, 12 et 2 ans, arrivée en France il y a presque cinq ans. Le parrainage civil des enfants Tamoyan qui a eu lieu samedi 10 décembre 2016 à la mairie de Sotteville-lès-Rouen arrive donc après une série d'actions coup de poing : pétitions, rassemblement devant la Préfecture, audience auprès du Chef de cabinet de la Préfète, rendez-vous avec l'avocate, présence près du domicile de la famille le jour annoncé de l'expulsion, organisation d'une chaîne humaine entre le collège de Misha et le collège Emile Zola où sa soeur Narina est élève en 5e… Depuis six mois, le quartier s'est largement mobilisé pour cette famille.

"Prouver l'ancrage de la famille" dans la commune

Le parrainage civil n'a dans l'absolu aucune valeur juridique, mais c'est "une occasion supplémentaire de prouver l'ancrage de la famille dans la commune, de continuer à médiatiser son cas et de montrer aux autorités notre détermination à obtenir les papiers qui permettraient à la famille Tamoyan de s'installer durablement et sereinement ", explique le comité de soutien. De nombreuses personnes étaient candidates aux postes de parrains/marraines. Ce sont finalement deux élus de Sotteville, deux enseignants et deux parents d'élèves des collèges des enfants Tamoyan qui assument ce rôle.

