Rouen. À Rouen, un radar va flasher à 70 km/h au tunnel de la Grand'Mare

Les travaux du tunnel de la Grand'Mare à Rouen (Seine-Maritime) ne s'achèveront qu'en 2017 mais un radar sera installé dès le jeudi 15 décembre 2016. Positionné au niveau de l'entrée Nord du tunnel, il flashera les automobilistes ne respectant pas la limitation, fixée à 70 km/h sur cette portion.

Trop d'excès pendant les travaux

Cette limitation intervenait à l'origine dans le cadre des travaux. Mais au vu des nombreuses infractions qui ont été relevées depuis sa mise en place en août 2016, il a été décidé de pérenniser l'abaissement de la vitesse, qui passe donc de 90 km/h à 70 km/h.

La vitesse autorisée sera donc réduite à la fois au Nord du tunnel (sur un tronçon plus réduit à la fin des travaux) et au Sud, du fait des nombreuses voies d'entrecroisement entre l'échangeur de Saint-Hilaire, la RN 31 et le tunnel.

