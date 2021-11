Sports : foot : tirage au sort du 5 tour de la coupe de France ... ligue 2, un match amical entre Laval et Vitré samedi .... jeux équestres mondiaux aux Etats Unis : l'équipe de france avec deux bas-n

Foot, tirage au sort hier soir du 5ème tour de la coupe de France....

Flers affrontera Dives ou Mondeville...

Courteille-Alençon recevra Courseulles....

Et la Ferté Macé affrontera Granville... 3 divisions séparent ces deux formations... les rencontres se dérouleront le week-end du 16 et 17 octobre.



Rallycross :

Alors que l?avant-dernière manche du championnat de France sera disputée à Essay samedi et dimanche, le circuit ornais qui accueillera une manche de championnat d?Europe l?an prochain, est désormais officiellement candidat à l?organisation d?une coupe « Internation » en 2012. Dominique Lunel, le « patron » du circuit ornais, s?en est entretenu avec la FIA, Fédération Internationale Automobile.



Football/ Ligue 2 :

Pas de rencontre officielle ce week-end, à cause des matchs de l?équipe de France ; du coup, les lavallois devraient disputer une rencontre amicale, demain, à 19h30 contre l'équipe de la Vitréenne, entraînée par un ex-lavallois : Oswald Tanchot.

Match amical qui reste encore à officialiser.....



Les jeux équestres mondiaux de Lexington aux états unis.... de l?argent cette nuit pour l?équipe de France qui termine 2ème du concours de saut d?obstacles par équipe, derrière l?Allemagne .. Dans cette équipe de France, deux bas-normands, Pénélope Le Provost et Patrice Delaveau.....

