Tendance sports : Malherbe dans le brouillard, tout le foot en région et Yann Volmier (La Glacerie- Basket) frustré du derby face à Ifs !

Ce dimanche 11 décembre 2016, votre émission Tendance Sports est revenue sur la semaine mouvementée et finalement sans match du SM Caen (football) avant de vous offrir tout le foot en région, puis de vous ouvrir la galerie multisports, avec du handball, du cyclocross, les Trophées des Sports Normands et du basket, en compagnie d'un Yann Volmier (US La Glacerie- basket) frustré de sa défaite dans le derby, samedi soir en Nationale 1 féminine.