Opérations de blocage des lycées et manifestations lycéennes partout dans la région ... seule l'Orne est restée très sage !

La rumeur de blocus de certains lycées, ce matin dans l?Orne , ne s?est pas concrétisée.

Pas de mouvement recensé ni à Alain ou à Mézen à Alençon, ou des actions devaient être organisées.... seulement des taux d?absentéismes plus élevés que d?habitude... par crainte des blocus....



En revanche, à Caen : blocus et manifestations se sont multipliées ... ave un effectif de quelques 500 lycéens issus de plusieurs établissements....



La direction du lycée régional du bâtiment, à Caen, a décidé cet après midi de renvoyer tous ses internes après le blocus de l?établissement par les jeunes.... l?internat rouvrira lundi...



Rassemblement aussi devant un lycée de quelques jeunes à Falaise.....

Et Jusqu?à 300 lycéens bloquent deux lycées à Lisieux.... blocage partiel en matinée à Vire du lycée Mermoz....



A Mamers, Une centaine d?élèves du lycée professionnel bloquent depuis ce matin les accès de leur établissement....



Et A Mayenne ce sont près de 500 lycéens de 3 établissements, qui avaient manifesté ce matin dans les rues de la ville du nord Mayenne....

