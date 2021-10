Biathlon: Fourcade inspire les Bleus

Le double champion olympique est parti pour ne laisser que des miettes à ses adversaires cette saison. Les chiffres ont de quoi donner la nausée à la concurrence: Fourcade a gagné 6 des 7 courses auxquelles il a participé, avec un sans-faute et un triplé sur cette étape slovène après ses victoires dans le sprint et la poursuite, vendredi et samedi. Une véritable locomotive pour l'équipe de France qui ne s'était plus imposée sur un relais de Coupe du monde depuis janvier 2014.

Parti en dernier dimanche, Fourcade a pris la suite de Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux pour devancer la Russie et l'Allemagne. Même s'il a achevé le travail collectif en costaud, il aura tout de même bénéficié des très bons passages assurés auparavant par ses trois coéquipiers. Après un premier relais réussi de Beatrix, Fillon-Maillet a ainsi permis à la France de basculer définitivement en tête à la suite d'un sans-faute à son 2e tir.

"C'est beaucoup plus facile de finir un relais quand on est lancé idéalement, a ainsi réagi Martin Fourcade sur la chaîne L'Equipe. Je suis content que tout le monde ait tenu sa place. Cette victoire on la doit à mes coéquipiers. On a été aux avant-postes du début à la fin et c'est ce qu'on cherchait. C'est génial et c'est de bon augure pour la suite. Cela faisait un moment que le groupe n'avait pas gagné. J'ai adoré ce relais."

Sur un plan personnel, Fourcade ne pouvait que savourer son triplé slovène après avoir manqué de peu le Grand Chelem la semaine dernière à Ostersund (Suède) pour l'ouverture de la saison.

"Un triplé, c'est quelque chose que je n'avais réalisé qu'une fois, a-t-il déclaré. Je suis très heureux. C'est un début de saison idéal avec 7 courses et 6 victoires. Je ne pouvais pas rêver mieux. Bizarrement, je fais le triplé mais c'est une semaine où je ne me sentais pas impérial sur les skis. J'ai eu des victoires plus écrasantes."

La Norvège, vainqueur de la Coupe du monde de relais en 2015-16 et championne du monde de la spécialité, est en revanche passée totalement à côté avec une piètre 9e place.

