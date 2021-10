Falaise. Calvados: ils revendent du cannabis pour payer leur consommation

Deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, ont comparu le jeudi 8 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour acquisition, transport, détention, usage et cession de stupéfiants. Les faits se sont déroulés à Falaise, au sud de Caen, au cours de l'année 2016 pour le trafic et depuis 2014 pour la consommation.