Accidents de la route : trois motards tués ce week-end, deux dans l'Orne, un en Sarthe

Un pilote âgé de 20 ans, s?est tué, dimanche, vers 5h, à st-Martin du Vieux Bellême? le jeune homme, originaire de la Sarthe, a perdu le contrôle de sa machine sur une petite route avant de finir sa course contre un arbre....



Et samedi un peu après 17 h, sur la rocade de la Ferté Macé?. Une collision frontale avec une voiture? le jeune pilote, 22 ans, Grièvement blessé, avait été héliporté vers le CHU de Caen, il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche



Et un pilote de 23 ans à perdu la vie, vendredi soir, lors d?un run sauvage au Mans, près du circuit des 24h.... hier après midi soixante motos ont défilés dans les rues de la préfecture sarthoise, pour rendre hommage à ce jeune motard....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire