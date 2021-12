Journée de grève et de manifestation mardi, à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites... Opérations escargots, manifs, et perturbations au programme de la journée

Nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, demain.



déjà ce matin, des lycéens de Jean Monnet à Mortagne au Perche ont mis en place un blocus filtrant devant leur établissement... les élèves une centaine, sont toujours ce soir devant les grilles de leur lycée....



Demain, mardi, dans l?Orne, l?intersyndicale a décidé de débuter la mobilisation par des opérations « escargot », dès 7h au champ de foire de Bellême? Puis à 7h30 Place du Marché à Flers. A 8h : un convoi partira devant la Poste de L?Aigle : direction Mortagne.

Opération escargot à 8h30 devant la gare Sncf d?Argentan.

Enfin, à 9h : Place de la Mairie à Mortagne.



?cette journée de mobilisation sera aussi marquée par plusieurs manifestations intersyndicales :

A Alençon : rassemblement à 11h, au rond-point du lycée Alain.

A Argentan : rassemblement à 15h, Place Leclerc / A Flers : à 15h30 devant le lycée Guéhenno, puis poursuite à 17h Place du marché / A L?aigle : 17h Place de la Poste / à Mortagne, à 17h, Place de la Mairie.

Manif, également , au Mans à 9h30 ; départ du Palais des Congrès?

Manifestations à Caen : à 10h, départ Place St Pierre ? autre cortège à 13h au départ de la Fac, vers le Médef ? en passant par le boulevard périphérique !

A Laval, manif Place de la Préfecture à 10h30 ? même heure, à Lisieux, Place Mitterrand.



Des perturbations :

Dès ce soir minuit, à la Sncf :

Seulement 1 train aller-retour, entre Granville et Paris.

1 autre à 6h04, d?Argentan vers la capitale ? avec retour de Paris à 18h29.

Les TER seront remplacés par des autocars ; détail de ce qui roule sur : 3w.sncf.com



Sur les lignes régulières de bus dans l?Orne : perturbations à prévoir sur les lignes :

-13 : entre Tinchebray et Flers.

-20 : entre Flers et Alençon.

-et 22 : entre Domfront-Bagnoles-et la Ferté Macé.



Et des perturbations sont également à prévoir à l?éducation nationale... à la poste, Cpam, services fiscaux ou préfectoraux ....

