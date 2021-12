Manifestations contre la réforme des retraites... plus de 5 000 manfestants à Alençon, 1 500 à Argentan, 2 500 à Flers, 600 à L'Aigle, 300 à Mortagne au Perche aujourd'hui dans l'Orne

Grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui dans la région !



Alençon, ils étaient 5 000 selon la police, 6 900 selon l?intersyndicale, dans les rangs un millier de lycéens !



devant le Conseil Général de l?Orne, les manifestants ont inscrit sur le trottoir, un immense : « 67 ans, Merci Lambert » ? le président UMP ornais est aussi sénateur? a nuit dernière, le sénat a voté la retraite complète à 67 ans !



il y avait 1 500 manifestants à Argentan, 2 500 à Flers, 600 à L'Aigle, 300 à Mortagne au Perche.....



on a compté, 6 000 manifestants à Laval, 16.500 au Mans selon la police, mais 50 000 selon les syndicats !! .... et plus de 40.000 à Caen... en fin d'après midi dans la capitale régionale, des affrontements se sont déroulés entre des étudiants qui manifestaient violement devant le Medef, et les forces de l'ordre qui répliquaient aux jets de projectiles avec des bombes lacrymogènes !



le mouvement de grève à été suivi, dans l'Orne, à 47 % dans le 1er degré selon les syndicats... 35 % selon l?Inspection Académique qui a recensé 23 % de grévistes dans le secondaire.....

Les syndicats qui ont reconduit pour ce jeudi et vendredi, le mouvement de grève dans les écoles, colléges et lycées dans l? Orne....











