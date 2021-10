Caen. Handball : Caen en déplacement chez la lanterne rouge

C'est une rencontre qui peut paraître simple pour les Vikings vendredi 9 décembre 2016 (20h30). Après son beau match nul 22-22 contre Pontault-Combault (Seine-et-Marne), L'équipe entraînée par Dragan Mihailovic se déplace à Saint-Gratien (Val-d'Oise) en cette 11e journée de Proligue pour y affronter la lanterne rouge, dont le bilan est tout simplement de 10 défaites en 10 matchs ! Le coach franco-serbe relativise néanmoins "ils n'ont pas perdu de beaucoup la plupart des matchs, on n'est pas à l'abri d'une surprise."

Un adversaire au pied du mur

Contre un Saint-Gratien Sannois qui est presque déjà condamné, les Vikings pourraient renouer avec la victoire, qui les fuit depuis le 21 octobre (2 nuls et 2 défaites) et un déplacement à Valence. (23-27) "On va essayer d'aller gagner là-bas, tous les autres l'ont fait alors pourquoi pas nous ? Il faudra quand même se méfier car ils ne sont pas en Proligue par hasard et vont jouer leur va-tout." poursuit Dragan Mihailovic. Caen fera tout ce vendredi soir pour ne pas être la première équipe à lâcher des points contre Saint-Gratien.

A LIRE AUSSI.

Handball : match nul encourageant des Vikings de Caen face à Pontault-Combault

Handball (Proligue) : victoire de Cherbourg, nul de Caen