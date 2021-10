Personne n'a jamais rencontré le meilleur vendeur mondial de disques 2016

Personne n'aurait pu le deviner mais le meilleur vendeur de disques en 2016 n'est pas vivant. Il n'a jamais utilisé les réseaux sociaux, n'a pas été invité sur les plateaux TV pour faire sa promo et n'a donné aucun concert. Personne ne l'a jamais pris en photo, pas même sa mère. Il ne chante même pas. Mais c'est pourtant l'un des musiciens les plus connus au monde et l'un des plus talentueux, c'est Mozart!

Ce tour de force n'est en plus dû qu'à 6250 acheteurs! C'est en fait le label Decca qui a sorti un coffret intégral de Mozart à l'occasion des 225 ans de sa mort, qui réunit 240h de musique, soit 10 jours d'écoute consécutive. Le coffret comporte 200 CD, c'est ainsi que nous obtenons 1,25 millions de CD vendus , alors même que le coffret n'est sorti que le 28 octobre 2016! Un coffret de rêve pour les amateurs qui a bien sûr un coût: 459€.

Mozart devance Beyoncé, Drake, les Rolling Stone, Bruno Mars et autres stars du moment, chapeau!