Changement de temps aujourd'hui avec le retour des nuages ce matin... quelques éclaircies cet après midi

Météo France a relevé ce matin.... 8°3 à Mortagne, 9°6 à L?Aigle, 10°2 à Flers et 10°5 à Alençon, à Argentan, 10°2 à Flers



Le ciel couvert de nuages bas peut parfois s'accompagner de faibles bruines ce matin. La couche nuageuse se fragmente cet après-midi et des éclaircies apparaissent dans un ciel plus lumineux, ces éclaircies sont belles sur la région d'Alençon ainsi que le Perche, plus timides sur le Bocage.



Les températures maximales, en baisse, 13 et 15 degrés cet après-midi.

