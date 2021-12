L'eesentiel du sport régional du week-end du 17 octobre

Foot

Ligue 1

Caen reçoit Monaco.

Les bas-normands sont 9èmes/ les monégasques sont 15èmes.



Ligue 2

Laval reçoit la lanterne rouge Grenoble : l?occasion ou jamais pour les mayennais d?engranger des points.

Le Mans FC reçoit le Clermont Foot



Dimanche, c?est aussi :

- le 2ème tour des coupes de l?Orne « sénior ».

- et le 5ème tour de la Coupe de France ? et c?est la 1ère fois depuis 30 ans que Courteille accède à ce niveau ! Les ornais affronteront Courseulles ? il y a 3 divisions d?écart ? Courteille évolue en Promotion d?Honneur ; les calvadosiens, en Division d?Honneur ! Vos encouragements seront les bienvenus : dimanche à 15h au terrain de Courteille, route de Cerisé.



Basket

Pro A

Déplacement du Mans à Pau/ Orthez.



Nationale3

Lisieux reçoit Montivilliers



Pré nationale

Alençon va à Hérouville



Rugby

Fédérale 3 .

Déplacement de L?Aigle à la Roche sur Yon.



Sports automobiles :

1 semaine après Essay, la dernière manche du Championnat de France de Rallycross sera disputée : samedi et dimanche, sur le circuit de Dreux.



Courses à pied :

Avec :

-samedi, les foulées Frambaldéennes : c?est à St Fraimbault, sur 12km500.

-dimanche : la Champfloraine, à Champfleur, près d?Alençon,

-et: le second « trail de la Roche d?Oëtre », 11ème manche du challenge Normandie de trail ; avec 2 circuits: 26 km (départ à 9h30) et 13 km (départ à 10h15).



Dernière réunion de course de la saison à l'hippodrome de la Bergerie, au Haras du Pin, dimanche.

Au programme : 7 courses de plat et d'obstacles dont le Grand Steeple Chase du Pin. Ouverture par les attelages du Pin, et clôture par le prix Normandie FM.

