Rouen. Pollution de l'air: la Seine-Maritime toujours concernée

Toujours pas d'accalmie dans l'air en Seine-Maritime. Depuis le lundi 5 décembre 2016, une pollution aux particules fines touche le département. Et ce sera également le cas jeudi 8 décembre 2016 selon Air Normand, observatoire de la qualité de l'air.

Quelles recommandations ?

En conséquence, la préfète Nicole Klein a déclenché la procédure d'alerte. Il est conseillé aux personnes sensibles (dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics à l'exemple des personnes diabétiques, immunodéprimées ou souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) et vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) de :

Limiter les activités physiques et sportives

Respecter son traitement médical

En cas de symptômes ou d'inquiétude, prendre conseil auprès d'un pharmacien ou consulter un médecin

Quelles règles à respecter ?

Les automobilistes sont invités à privilégier le covoiturage ou les transports en commun et d'abaisser de 20km/h leur vitesse).

Les particuliers doivent autant que possible limiter les feux de cheminée et maîtriser la température de chauffage des logements.

