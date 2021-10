Si vous voyez des écharpes attachées à des poteaux, voici ce que ça signifie !

Qu'elles soient neuves ou anciennes, tricotées ou achetées, si vous n'utilisez plus vos écharpes, accrochez les aux arbres dans la rue, aux lampadaires en bas de chez vous.



Le but ? Qu'un sans-abri puisse se réchauffer avec en cette période d'hiver qui arrive.







Le principe de cette opération est d'accrocher des écharpes aux arbres et aux poteaux, que vous mettez en réalité à la disposition des sans-abri pour qu'ils aient un peu plus chaud cet hiver.



Un acte très symbolique qui, si vous y ajoutez un petit mot de réconfort dessus, aura encore plus de valeur.





« Je ne suis pas perdue ! Prenez-moi si vous avez froid. Demeurez au chaud. Que Dieu vous bénisse ! »



Super n'est-ce pas ? Les températures en France diminuent en ce moment. Alors peut-être que nous aussi nous pourrions mettre nos écharpes à disposition ?



Une façon généreuse de transmettre l’esprit des fêtes, et un peu de chaleur aux plus démunis, initiative déjà prise par de nombreux Caennais : A Caen, les habitants accrochent des écharpes aux arbres pour les SDF.