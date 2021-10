La Normandie va accueillir ce weekend un nouveau festival de cinéma dans la commune de Carentan-Les-Marais : Les Egaluantes ! Pendant trois jours, du 9 au 11 décembre 2016, le festival aura à coeur de "parler de cinéma Normand aux Normands en Normandie".



Festival Les Egaluantes - Maxime Delauney Impossible de lire le son.

En trois journées, dont deux soirées événementielles le vendredi avec un concert de chansons de cinéma et le samedi avec la projection d'un film inédit en salles, l'équipe du festival vous proposera des projections de films dits de patrimoine liés au Cotentin ou à la Normandie.Le vendredi sera dédié au public scolaire, et le festival sera ouvert à tous les publics du samedi au dimanche. Chaque film sera précédé d'une rapide introduction puis suivi d'un échange entre un intervenant et le public.Notez la présentation inédite en Normandie du film, en présence de l'acteur et réalisateur. Il avait notamment réalisé « La Première Etoile » qui avait fait 2 millions d'entrées en salles.Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !arrivera le samedi à 18h à Carentan pour présenter le film dans les deux salles, à 21h.seront eux aussi présents.