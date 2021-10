Caen. J'aime mon asso : votez pour votre association en Normandie

L'objectif est simple pour les 10 associations concourant pour le prix du public de "J'aime mon asso", organisé par le Crédit Agricole Normandie : récolter un maximum de "J'aime" sur Facebook pour prétendre au podium et à l'un des trois prix récompensant l'association.

Pour la troisième édition du concours "J'aime mon asso" les participants vont devoir se départager sur le premier réseau social de France.

2 000€ pour l'équipe lauréate

L'intérêt est donc double pour ces associations : faire connaître plus largement leur action et tenter de gagner l'un des trois prix. L'association lauréate remportera la somme de 2 000€, son dauphin se contentera de 1 200€ et la médaille de bronze repartira avec 800€.

Vous pouvez "aimer" l'association de votre choix en cliquant ici