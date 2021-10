Une foule de collégiens et lycéens est venue rêver et tester des casques de réalité virtuelle, ballon de basket connecté, et autre matériel high-tech à Silic'Orne Vallée, ce mardi 6 décembre 2016. Le premier forum des métiers du numérique organisé à Alençon (Orne) était aussi l'occasion de parler orientation professionnelle.

60 % des métiers de demain restent à inventer

60 % des métiers de demain seront " nouveaux ", et les jeunes ont pu aussi pu préparer leur future orientation en rencontrant des professionnels: sound designer, domoticien, web marketeur, référenceur, technicien fibre, community manager, game designer, ou droniste, comme Adrien Ollive, venu de st Léger sur Sarthe, avec son drone:

Alençon. Orne: une foule de jeunes à la Silic'Orne Vallée d'Alençon Impossible de lire le son.

Adrien Ollive très sollicité par les jeunes visiteurs de ce forum des métiers du numérique, comme Benjamin:

Alençon. Orne: une foule de jeunes à la Silic'Orne Vallée d'Alençon Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Orne: la Silic'Orne Vallée à Alençon consacrée aux technologies numériques