Bricolage, cuisine, décoration : ces cadeaux que les Français redoutent à Noël

Outre le matériel de bricolage, les femmes ne souhaitent pas recevoir d'équipements sportifs (29%), de matériel de cuisine (26%), de la décoration (22%) et des jeux de société ou vidéo (21%).

Leurs homologues masculins sont globalement sur la même longueur d'ondes, même s'ils ne placent pas ces cadeaux potentiels dans le même ordre. A noter toutefois que contrairement aux femmes, les hommes sont nombreux à vouloir les fuir les parfums et produits de beauté (21%).



D'une manière générale, les Français espèrent recevoir une surprise à Noël (50% des femmes, 43% des hommes), ou un cadeau qui leur est exclusivement destiné (50% des femmes, 38% des hommes). Les produits high-tech sont également très plébiscités (27% des femmes, 31% des hommes).



Ce sondage a été réalisé en ligne, les 28 et 29 novembre derniers, auprès de 1.009 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.