Rouen. Football: le FC Rouen s'impose contre Grand-Quevilly

7ème victoire pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui ont vaincu l'équipe du Grand-Quevilly FC dimanche 4 décembre 2016 sur le score de 4-0 lors de la 10ème journée du championnat de Division d'Honneur au stade Robert Diochon. Les supporters du FC Rouen sont réconfortés.

le FC Rouen en mode diesel

Après un début de match difficile qui voit les visiteurs se créer quelques belles occasions, ce sont les Rouennais qui parviennent à ouvrir le score pour le seul but de cette première mi-temps. Il est inscrit par Stive Mendy de la tête sur un centre de Mainemare 1-0.

Les Rouges et Blancs ne parviendront à faire le break dans cette partie qu'a la 81ème minute, sur un lob de 25 mètres inscrit par Samba Diop 2-0. Quelques secondes plus tard c'est Stive Mendy qui s'offre un 2ème but à la reprise d'un centre 3-0. Le dernier but sera marqué par Percepied de la tête sur un corner à la 87ème minute.

Au classement, les joueurs de Romain Djoubri consolident leur 3ème place toujours derrière le leader Gonfreville et Pacy-Menilles.

Ils rencontreront lors de la prochaine journée l'US Gagny dimanche 11 décembre 2016 pour le compte de la 11ème journée de Division d'Honneur.

