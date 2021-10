Rouen. Football : le FC Rouen s'incline contre Évreux

Malgré des matches amicaux de reprises convaincants, les Diables Rouges du FC Rouen n'ont pas réussi à remporter la victoire, le samedi 27 janvier 2018, sur leur pelouse du stade Robert Diochon et s'inclinent face à Évreux dans un match en retard de la 9e journée de National 3 (3-0).

Avec un but en première mi-temps et deux buts en seconde, les Ébroïciens ont eu la mainmise sur le match et remportent logiquement les trois points de la victoire. Avec cette défaite, les joueurs de Manu Abreu descendent à la 9e place du classement avant de se déplacer à Pacy-Menilles le dimanche 4 février 2018.