durable. Normandie : le développement durable touche aussi les cadeaux de Noël

En 2016, l'"autre marché" accueille 60 structures, pour la première fois place de la République à Caen. Le leitmotiv: consommer local et durable. Depuis 2011, l'Ardes organisait cet "autre Marché " à Caen, de façon plus confidentielle, avec une quarantaine d'exposants. L'événement prend place cette année en plein centre de la ville, les 9, 10 et 11 décembre.

Une alternative durable pour Noël

"L'Autre marché" ce sont des produits mais aussi des animations.

Les produits exposés sont bio, équitables, locaux ou internationaux.

8 catégories régissent le marché: "alimentation et éthique", "artisanat et partage", "association et éducation populaire", "couture et écologie", "culture et proximité", "énergie et transition", "finance et solidarité" et enfin "solidarité et international". "Récup'art", poteries locales, vêtements en coton bio ou encore bières artisanales, les objets présents sur les stands misent tous sur la carte de l'éthique.

Sur "l'autre marché", venez débattre et échanger avec des acteurs caennais de l'économie alternative ou encore participer aux nombreuses animations proposées (concert de jazz manouche, réparation de vélos, jardin, troc…). Le programme complet.

Les vendredi 9 (de midi à 19h), samedi 10 (10-19h) et dimanche 11(10-19h) décembre place de la République à Caen. Tél. 02 31 82 43 91

