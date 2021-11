A Caen, la soirée "Born to rave" va célébrer les cultures électroniques

Techno, Trance, Hard Beats, noms issus de la scène internationaux ou artistes du coin, "Born to rave" mêlera joyeusement les cartes de nouvelle scène électro le samedi 14 janvier 2017 au Cargö à Caen (Calvados). Romain Froc, chargé de promotion chez Audiogenic, présente en trois réponses cette future nuit blanche caennaise.

Quelle est la spécificité de la soirée Born to rave?

"La tournée Born To Rave est unique en France. À travers sa programmation musicale, Audiogenic souhaite promouvoir la diversité des cultures électroniques jusqu'aux oreilles du plus grand nombre afin de faire danser les foules. Lors de la soirée du 14 janvier prochain au Cargo à Caen, une dizaine d'artistes se succéderont sur 2 scènes, de la Techno au Hard Beat, avec une programmation rare, composée de têtes d'affiches internationales (l'italien Dj Mad Dog, l'allemand The Speed Freak, et l'américain Lenny Dee), et françaises (Maissouille, Bill X, Guigoo), auxquelles s'ajouteront des étoiles montantes régionales (les collectifs XLR et Psykotrip). [...]La soirée sera mise en lumière grâce à des shows lasers, des projections 3D et du mapping vidéo."

Quel type de public attendez-vous?

"L'esprit de la soirée Born To Rave s'adresse à tous, aussi bien les aficionados du genre que les néophytes. Avec un seul mot d'ordre: faire la fête!"

En trois adjectifs, comment qualifieriez-vous l'ambiance "Born to rave"?

"Festive, éclectique, électronique".

Pratique. Samedi 14 janvier au Cargö (9 Cours Caffarelli, Caen) à partir de 23h. Tarifs : 18, 22€. Tél. 02 31 86 79 31. Plus d'info sur www.lecargo.fr

