Tendance Sports : Malherbe et le MNK cauchemardent, 5 normands en 1/32e de Coupe de France et le Caen TTC qui se refait une santé !

FOOTBALL

LIGUE 1 : D'Ornano a vécu une soirée cauchemardesque vendredi soir face à Dijon. Le SM CAEN va mal, Xavier GRAVELAINE est monté au créneau et le MNK est fâché. Retrouvez l'interview du Directeur général du club et celle de Christophe VAUCELLE, président du Malherbe Normandy Kop.

COUPE DE FRANCE (8e tour) : On jouait le 8e tour de Coupe de France ce week-end et la Normandie est passée tout près du contingent maximal. Le Havre, Quevilly RM, Avranches et Granville rejoignent Caen et les L1. Il n'y a que Alençon (DH) qui est resté à la porte de ce tour prestigieux au terme d'un match totalement fou, face à Drancy (CFA). Vincent LAIGNEAU le coah ornais, était avec nous au sortir du terrain.

Retrouvez également dans cette partie, tous les résultats et classements en DH, DSR et DHR.

MULTISPORT

TENNIS : Alors que les élections par comités puis en Ligue, pour désigner les futurs "grands électeurs" aux élections fédérales de février ont débuté ce week-end en Normandie, petit aparté avec Olivier LUCAS, candidat sur la liste de Jean-Pierre Dartevelle en compagnie d'Alain THIEBOT. Avec Olivier Halbout et Pierrick Dorange, candidats quant à eux sur la liste de Bernard Giudicelli, la Normandie aura forcément des forces vives dans la nouvelle FFT.

HANDBALL/ BASKET : Retrouvez tous les résultats de nos normands pensionnaires des championnats nationaux en handball et basket avec l'interview d'après match de Williams MANNEBAR, après le succès des siens devant Sannois (23-21).

TENNIS de TABLE : Vainqueurs la semaine passée de Istres (3-1) en ProA, les Caennais de Xavier RENOUVIN se sont donnés de l'air dans un championnat très serré avant d'aller à Villeneuve, ce mardi. L'occasion de faire le point avec le coach caennais.

L'INVITÉ de la SEMAINE

Cette semaine, place était faite au GOLF avec Pascal LOREILLE, le président du Comité départemental de la Manche qui est venu débriefer de l'année golfique 2016 et nous dévoiler les axes de progrès pour le futur d'un sport de plus en plus démocratique et accessible à tous les sportifs.