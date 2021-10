Norbert Hofer, la "patte de velours" de l'extrême droite autrichienne

Des diatribes, des invectives, une mine grave ? Très peu pour cet ingénieur aéronautique de formation de 45 ans, partiellement handicapé à la suite d'un accident de parapente, qui s'efforce de toujours conserver un demi-sourire et un ton mesuré.

Militant depuis sa jeunesse du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et vice-président du parlement autrichien depuis 2013, ce bras droit de Heinz-Christian Strache, le chef de la formation, a longtemps savouré son rôle d'homme de l'ombre qui lui a permis de se présenter comme "neuf, honnête, compétent".

Sa courte défaite face à l'écologiste Alexander Van der Bellen en mai, lors d'un scrutin annulé pour vice de procédure et organisé une nouvelle fois, lui a depuis assuré une notoriété mondiale sans lui faire perdre son affabilité.

Mais sous des airs avenants, ce membre de la corporation estudiantine pangermanique Marko-Germania, qui avoue aimer se promener armé d'un pistolet, est un idéologue inflexible du FPÖ, dont il est le vice-président depuis que M. Strache a pris le contrôle du parti en 2005.

"M. Hofer défend les positions de M. Strache, mais avec une patte de velours", et "engrange des voix grâce à son aspect sympathique", tandis que M. Strache se réserve pour la chancellerie, résume le quotidien Österreich.

'Grande habileté'

Né le 2 mars 1971 dans une famille bourgeoise, ce fils d'un élu municipal conservateur grandit dans le Burgenland, non loin de la frontière hongroise. Il devient responsable régional du FPÖ dès 1996.

En 2005, quand le leader historique du parti, Jörg Haider, est supplanté par M. Strache, tenant d'un durcissement de la ligne politique, M. Hofer opte pour le camp de ce dernier.

Mais les résultats du FPÖ plongent à la suite d'une longue série de dérapages. Incarnation de l'aile "brune" du parti, la candidate à la présidentielle 2010, Barbara Rosenkranz, n'obtient que 15,2% des suffrages.

Aux côtés du secrétaire général Herbert Kickl, M. Hofer conseille alors à M. Strache, de deux ans son aîné, d'afficher une ligne plus modérée et d'écarter les caciques les plus encombrants.

Sous son impulsion, le FPÖ polit son discours, bannit les expressions ouvertement xénophobes et antisémites et met l'accent sur le pouvoir d'achat, la protection sociale et la démocratie directe, grignotant l'électorat populaire du parti social-démocrate SPÖ.

Un pari gagnant: dopé par la crise des migrants et l'usure de la grande coalition que forme le SPÖ avec les conservateurs depuis 2007, M. Hofer manque de peu de battre M. Van der Bellen en mai.

"En s'abstenant de recourir aux messages agressifs auxquels on est habitué de la part du FPÖ, il a fait preuve d'une grande habileté", souligne le politologue Thomas Hofer.

Mais le candidat a prévenu qu'il resterait inflexible sur les "valeurs" du FPÖ une fois à la présidence et a menacé de limoger le gouvernement s'il le juge nécessaire.

Pour sa nouvelle campagne, il a adopté le slogan "Avec l'aide de Dieu", un appel du pied à un électorat conservateur et âgé, jugé toutefois sacrilège par certains responsables religieux.

Nourri des techniques de communication issues de la programmation neuro-linguistique, il s'efforce d'éviter les dérapages verbaux, même s'il a durant sa campagne qualifié M. Van der Bellen tour à tour de "fasciste vert" et de "communiste".

Son principal faux-pas reste toutefois, de son propre aveu, d'avoir affirmé sur un ton goguenard que les Autrichiens seraient "étonnés" de voir l'étendue des pouvoirs dont il entendait user une fois élu président, une séquence reprise en boucle sur les réseaux sociaux. L'usage veut que le président autrichien se cantonne à des tâches protocolaires.

Afin de rassurer l'électorat, il a annoncé renoncer à arborer un bleuet à la boutonnière, une fleur considérée comme un signe de ralliement des nostalgiques du nazisme.

Mais pour Christian Rainer, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Profil, il n'en demeure pas moins "quelqu'un qui est fasciné par l'idéologie de la Grande Allemagne".

Aux questions récurrentes sur les "deux visages" qui lui sont prêtés, M. Hofer a répondu par cette boutade: "Oui, j'ai deux visages: un sympathique et un très sympathique."

M. Hofer est marié en secondes noces et a quatre enfants.

