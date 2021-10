L'armée syrienne s'empare d'un nouveau quartier rebelle à Alep

Avec la prise de ce quartier de Tariq al-Bab, le régime contrôle dorénavant environ 60% du secteur rebelle d'Alep qui lui échappait depuis 2012, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Il s'assure ainsi le contrôle d'une route reliant les quartiers ouest de la ville aux mains des forces progouvernementales à l'aéroport international d'Alep, tenu par le régime et situé un peu plus au sud de Tariq al-Bab.

Les forces du régime ont chassé les rebelles de Tariq al-Bab à l'issue de violents affrontements ayant poussé de nombreux civils à fuir dans un quartier proche.

Un correspondant de l'AFP avait vu vendredi quelques combattants rebelles à Tariq al-Bab alors que l'armée avançait dans le quartier où commerces et boulangeries avaient baissé les rideaux.

Principal enjeu du conflit syrien, qui a fait plus de 300.000 morts en plus de cinq ans, Alep est divisée depuis 2012 entre secteur rebelle (est) et secteur gouvernemental (ouest).

Faisant fi des protestations des pays occidentaux, le régime a soumis Alep-Est à un déluge de feu avec des bombardements aériens et des tirs d'obus quasi-incessants qui ont causé la fuite de plus de 50.000 civils, d'après l'OSDH.

Depuis le 15 novembre, 307 civils, dont 42 enfants et 21 femmes, ont été tués à Alep-Est, selon l'OSDH. A Alep-Ouest, 59 ont péri à cause de tirs rebelles.

A LIRE AUSSI.

L'armée syrienne gagne du terrain dans la partie rebelle d'Alep

Syrie: les rebelles à l'offensive à Alep, Moscou ne reprend pas les frappes

Syrie: les rebelles tentent de brisser le siège d'Alep

Syrie: l'offensive rebelle se poursuit à Alep

Syrie: l'offensive rebelle se poursuit à Alep