Le médecin et l'infirmière, amants tueurs, passionnent l'Italie

Quatre patients, le mari, peut-être la mère et désormais une trentaine de cas suspects. L'Italie se passionne pour le référendum de dimanche... et pour les "amants diaboliques", un médecin et une infirmière soupçonnés d'avoir tué des dizaines de personnes à l'aide de médicaments.