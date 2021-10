temps gris et humide ce lundi... les pluies faibles arrivent par le bocage... T° de 3 à 6°

Il fait ce matin.... 3°5 à L?Aigle et Mortagne au Perche, 3°7 à Alençon, 3°9 à Argentan, 4°2 à Flers.



Le temps reste très nuageux à couvert dans une ambiance humide et fraîche !

Ce matin, les nuages donnent de faibles ondées éparses notamment sur le Bocage, et cet après-midi c'est l'ensemble de la région qui sera concernée par des petites pluies fines et passagères.

Le vent de nord à nord-est devient va maintenir des T° basses... 5 / 6° !

