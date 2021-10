L'Agenda en Normandie : jeudi 8 décembre

MANCHE

Samedi, rendez-vous au Marché de Noël à Cérences, de 10h à 20h, Place de l’église. L'arrivée du Père-Noël est prévue à 16h30 avec possibilité de restauration sur place, crêpes et buvette. Comptez 3 € le mètre linéaire pour exposer.

L'Ensemble Classique Briovère donne un concert à l'église de Saint Samson de Bonfossé ce dimanche à 16h. Ce groupe composé de 5 musiciens : flûte, clarinette, cor, basson et piano consacrera son programme à MOZART. L'œuvre maîtresse du concert sera la célèbre symphonie concertante pour 4 vents et piano, mais aussi des extraits d'opéras...Entrée gratuite, participation libre.

CALVADOS

Le château de Crèvecoeur propose une programmation musicale hors saison : quatre rendez-vous musicaux thématiques. Rendez-vous ce vendredi à 19h30 pour le 3ème concert-référence afin de découvrir « la musique russe » en compagnie d'une musicologue et d'un pianiste. C'est au château de Crevecoeur à Crevecoeur en Auge.

Vendredi et samedi c'est le Salon de l'Etudiant au parc expo de Caen, rendez-vous au Hall 2 – de 9h à 18h. Le rendez-vous pour trouver votre formation et découvrir les poursuites d'études en Normandie.

Vendredi soir, le Stade Malherbe Caen reçoit Dijon à 20h45 au Stade Michel D'Ornano dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Suivez la rencontre S.M.C / D.F.C.O en direct sur Tendance Ouest ce vendredi dès 20h30.

ORNE

Le film le ballon rouge est projeté à la salle Verdun de l'Aigle ce samedi dès 15h30. Couronné par une Palme d’Or du court-métrage au Festival de Cannes en 1956 c'est un court métrage qui a marqué plusieurs générations d’enfants... à faire découvrir aux vôtres.

Avec plus d’un million d’albums vendus et une première tournée jouée à guichets fermés , KENDJI vous donne rendez-vous pour vivre ENSEMBLE une nouvelle tournée dans les plus grandes villes de France. Vous pourrez le retrouver ce samedi à l'Anova d'Alençon à partir de 20h. Plus d'infos sur anova-alenconexpo.com.