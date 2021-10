Ivre, sous l'emprise de la cocaïne sur le marché de Mortagne au Perche : 3 mois de prison ferme

Un jeune homme âgé de 23 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel d?Alençon à 8 mois de prison dont 3 mois ferme et mise à l?épreuve de deux ans ... Samedi matin sur le marché de Mortagne au Perche, alcoolisé, et après avoir pris de la cocaïne il avait importuné des passants... Interpellé et emmené à l?hôpital il a insulté des personnels hospitaliers et les gendarmes... Le jeune homme avait déjà été condamné pour des faits liés aux stupéfiants notamment .... il a été incarcéré après l?énoncé du verdict ....

