Les deux jeunes qui avaient volé, tabassé à coups de poings et de pieds un septuagénaire handicapé, jeudi dernier à Lisieux seront jugés le 24 mai... les deux prévenus, 23 et 33 ans ont refusé hier leur jugement en comparution immédiate... Ils réclament du temps pour préparer leur défense.... ils avaient violement agressés physiquement l?homme lors d?un second cambriolage chez lui.... la victime est toujours à l?hôpital avec un traumatisme crânien .

