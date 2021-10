Jazz en Baie 2017: achetez dès maintenant vos pass à prix réduits

Le festival Jazz en Baie aura lieu du 2 au 13 août 2017 dans la baie du Mont Saint Michel. Dès ce mois de novembre 2016, vous pouvez réserver vos pass 3 ou 5 jours à tarif préférentiel. Une bonne idée pour les fêtes de fin d'année!

Le pass 3 jours est à 90€ au lieu de 105€.

Le pass 5 jours est à 150€ au lieu de 175€.

Recevez vos forfaits à votre domicile sous 72h. Ils seront seront échangeables en billetterie contre vos billets dès l'annonce de la programmation. Ces forfaits 3 ou 5 jours vous donnent accès à l'ensemble des concerts des journées choisies (Places numérotés et assises sur l'ensemble des scènes Tamaris et Dior). Plus de renseignements par téléphone au 02 33 49 90 76 ou par email à contact@jazzenbaie.com

La programmation de la 8e édition 2017 sera dévoilée dans sa totalité le mercredi 05 avril 2017.