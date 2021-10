Un jeune ornais de 22 ans disparu depuis le week-end dernier à Caen

Un jeune ornais de 22 ans est porté disparu à Caen depuis dimanche... Joachim Lebreton, domicilié à Exmes entre Gacé et Argentan, était allé fêter l?anniversaire d?un copain le week-end dernier dans la capitale bas-normande... le jeune homme s?est fait refouler à l?entrée d?une boîte de nuit, le personnel à l?entrée de la discothèque estimant qu?il était trop alcoolisé... Son téléphone ne répond plus, pas d?opération bancaire avec sa carte relevée depuis.... Une distribution d?avis de recherche avec la photo du jeune homme part ses parents, ses frères et des amis a été menée mardi, entre la discothèque et l?appartement que le jeune ornais devait rejoindre... La police a également lancée un avis de recherche .....Elle n?exclue aucune hypothèse.... y compris la noyade... les pompiers vont donc sonder le canal et le bassin St-pierre de Caen ce mercredi......

