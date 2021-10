L'essentiel du sport régional du week-end du 6 mars

Foot

Ligue 1

Samedi à 19h

Caen reçoit St Etienne au stade Michel D?Ornano.

Les bas-normands qui ont fait match nul le week-end dernier, sont 14è, avec 29 points.

Les stéphanois sont 7èmes avec 35 points.



26è journée de Ligue 2

Vendredi à 20h

-Difficile déplacement de Laval au stade François Coty, à Ajaccio.

Les mayennais restent sur leur belle victoire du week-end dernier : 4/0 face à Boulogne ? mais les corses sont second du championnat !

-Samedi à 17h : Déplacement du leader Le Mans FC au stade Gaston Gérard, à Dijon : une équipe de milieu de tableau ? match retardé à samedi en raison de la participation du Mans à la coupe de France, mercredi.



Cfa2

Samedi

Alençon qui reste sur une victoire 3/0 le week-end dernier face à l?équipe B de Laval, reçoit Pontivy, à 18h, à Jacques Fould.



Basket

Pro A

Samedi 20h15

Déplacement du Mans chez le second du championnat : Cholet.



Rugby

Fédérale 3, dimanche:

Déplacement de L?Aigle, second du championnat, chez la lanterne rouge : Dreux.



Des courses, dimanche, sur l?hippodrome d?Argentan: avec une réunion d?obstacles.



Il court ? toujours !

L?ornais Florian Desdoit qui se prépare à traverser les Etats-Unis en courant au profit de la recherche sur le cancer du sein ? va s?entrainer, ce week-end, sur quelques kilomètres : il participe au semi-marathon de Paris.

