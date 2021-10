La journée restera ensoleillée dans un ciel bleu et dégagé... T° fraîches : de - 2 à 10°

Le ciel clair a favorisé cette nuit un refroidissement sensible des températures. -1°6 à L?Aigle, -1°4 à Flers,-1°2 à Argentan, -0°7 à Alençon, 0° à Mortagne au Perche....



Dès ce début de matinée, le soleil va briller et dominer dans un ciel tout bleu toute la journée....

Le vent de secteur est à nord-est, deviendra moins sensible.... La journée restera fraîche mais le cap des 10 degrés pourrait être atteint l'après-midi.



Et ce week-end, restera agréable mais frais... samedi, quelques nuages viendront flirter avec le soleil l?après midi.... dimanche, le soleil dominera encore dans un ciel généralement bleu et dégagé... les T° resteront fraîches... de 0 à 8° !

