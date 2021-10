Yael Naim, artiste interprète féminine de l'année aux victoires de la musique 2010, au festival Au Foin De La Rue les 1 et 2 juillet 0 St-Denis de Gastine (53)

La programmation de la douzième édition du festival Au Foin De La Rue , les 1er et 2 juillet à St Denis de Gastine dans le nord Mayenne se révèle un peu plus avec de nouveaux artistes dont, Yael Naim, récompensée cette semaine par la Victoire de la Musique de l?artiste interprète féminine, Jaqee, Axel Krygier, Tournée Générale, Pad Brapad, Anakronic Electro Orkestra, Le P?ti Son et

la Gâpette viennent rejoindre Tiken Jah Fakoly, The Qemists et Push Up! déjà annoncés.

La billetterie pour ce festival est ouverte depuis ce vendredi dans les points de vente habituels...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire