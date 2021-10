Foot, ligue 1, Caen bat St-Etienne 1 à 0...Caen est 13ème... ligue 2, défaite du leadeur Le Mans, 3 à 2 à Dijon, match nul entre Laval et Ajaccio, 1 partout, les mayennais sont 14ème... Cfa 2, Alençon

Foot 26ème de Ligue 1

Caen a battu st-Etienne, 1 à 0, dans le temps additionnel? les bas normands enregistrent leur 4ème match sans revers? ils se positionnent à la 13 ème place? et possèdent désormais 6 longueurs d?avance sur la zone rouge



Le Mans a été vaincu 3 buts à 2 à Dijon lors de la 26eme journée de ligue 2, mais conserve sa place de leadeur?

Laval à fait un nul 1 partout face au second Ajaccio? les mayennais sont 14ème?.



En CFA 2, Alençon s?incline lourdement face à Pontivy, 3 à 0 ? les ornais sont 8ème au classement?.



Basket, Pro A , le derby ligérien remporté par Cholet 85 à 63 face au Mans qui se positionne au classement 8ème?



Rugby Fédérale 3

L?Aigle est allé battre, Dreux, 35 à 3 ! L?Aigle est second au classement...

