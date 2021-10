Jazz loves Disney est un cadeau qui trouverait parfaitement sa place sous le sapin! Un album de reprises des plus grandes chansons disney , arrangées à la sauce jazzy et chantées par Jamie Cullum, Gregory Porter, Hugh Coltman, Stacey Kent et de nombreux autres artistes!

Cet album est composé de 12 chansons et disponible depuis le 18 novembre 2016 à partir de 8.49€.